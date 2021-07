Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Motorradfahrer gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen haben sich am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia bei einem Verkehrsunfall auf der L 1100 zwischen Großsachsenheim und Untermberg zugezogen. Im Verlauf einer Linkskurve kam der 18-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Fahrer und Sozia wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

