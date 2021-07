Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht beim Polizeirevier

Ludwigsburg (ots)

Durch einen lauten Knall aufmerksam geworden, schauten zwei Beamte des Polizeireviers Kornwestheim am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr aus dem Fenster ihres Büros und erkennten in der Rechbergstraße einen gerade ausparkenden BMW, dessen Fahrer augenscheinlich auf einen dahinter abgestellten Citroen aufgefahren war und sich anschickte, weiterzufahren. Die Polizisten rannten sofort nach draußen, der BMW war aber schon weg. Eine Zeugin hatte den Unfall aber beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Beamten begannen sofort mit der Suche und konnten den Flüchtigen wenig später in Ludwigsburg ausfindig machen. An dem Citroen war Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden.

