Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwerverletzten und etwa 20.000 Euro Sachschaden forderte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 10 an der Enzweihinger Steige. Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Vaihingen/Enz. Als er bemerkte, dass sich der Verkehr vor ihm staute, wollte er über die doppelt durchgezogene Linie wenden und stieß dabei mit einem 48-jährigen Motorradfahrer zusammen, der links am Stau vorbeifahren wollte. Der 48-Jährige stürzte und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beiden Richtungen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

