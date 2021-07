Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Familienvater beim Fußball spielen auf dem Flugfeld angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Angriff auf einen Familienvater auf dem Flugfeld in Böblingen ermittelt das Polizeirevier Böblingen wegen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Der 38-Jährige wurde am Mittwoch gegen 21:00 Uhr beim Fussball spielen mit seiner Familie aus einer Personengruppe heraus attackiert.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach soll der Mann mit seiner Frau und den Kindern auf dem dortigen Fußballplatz gewesen sein, als eine etwa zehnköpfige Personengruppe dazu kam und bedrohlich auf den im Tor stehenden Familienvater zuging. Der 38-Jährige, der der Gruppe bereits erklärt hatte, dass man jeden Moment mit dem Fußball spielen fertig sei, wurde dann von einem bislang unbekannten männlichen Täter aus der Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen und gegen den Körper getreten. Der Unbekannte trat selbst noch auf den 38-Jährigen ein, als dieser im Verlauf der Attacke zu Boden stürzte. Als die Ehefrau ihrem Mann zu Hilfe kommen wollte, packte der Tatverdächtige sie am Arm. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Einsatzkräfte führte zunächst nicht zum Erfolg. Der Angegriffene erlitt Verletzungen am ganzen Körper und begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Angreifer wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, seitlich kurz rasierte braune Haare, die Haare waren oben etwas länger, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, helle Jeans und weiße Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identifizierung des Täters oder den anderen Personen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell