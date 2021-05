Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Überfall auf Taxifahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 24.05.2021, gegen 21.15 Uhr, nahm ein Taxifahrer einen Fahrgast am Berliner Platz auf und fuhr mit ihm zur Sternstraße. Als er von ihm das Fahrgeld von knapp 10 Euro haben wollte, versteckte der Fahrgast seinen Arm im Pullover und forderte vom Taxifahrer die Herausgabe von Bargeld, so dass der Taxifahrer sich unsicher war, ob dieser eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand in der Hand hatte. Anstelle ihm Geld auszuhändigen, rief er daraufhin über Notruf die Polizei. Nachdem die Polizeibeamten eintrafen, holten sie den Fahrgast aus dem Taxi, brachten ihn zu Boden und fixierten ihn mit Handschellen. Daraufhin erklärte der 56-jährige Fahrgast, dass es eine dumme Idee von ihm gewesen sei und er ursprünglich die Fahrtkosten auch zahlen wollte. Eine Waffe hatte er nicht dabei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille.

