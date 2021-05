Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Couragierter Kunde stellt Dieb in Tankstelle

Ludwigshafen (ots)

Am 24.05.2021, gegen 11.15 Uhr, betrat ein 56-Jähriger eine Tankstelle in der Sternstraße, nahm drei Dosen Tabak im Gesamtwert von etwa 90 Euro und legte sie in seine mitgeführte Reisetasche. Als er daraufhin zügig die Tankstelle verlassen wollte, ohne den Tabak zu bezahlen, beobachtete dies ein aufmerksamer 28-jähriger Kunde und hielt den 56-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

