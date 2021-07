Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Schwieberdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Autoteile in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens stieß gegen 15.00 Uhr gegen einen geparkten Fiat und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Ein Zeuge konnte beobachten, dass es sich bei dem Fahrer des Kleinwagens vermutlich um einen älteren Mann gehandelt hat. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

