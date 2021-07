Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil sie aus Unachtsamkeit die Kontrolle über ihren Fiat verlor, war eine 39 Jahre alte Frau am Mittwoch gegen 07.35 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Möglingen in einen Unfall verwickelt. Der PKW geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes auf den Gehweg versetzt. Beide PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

