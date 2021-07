Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Alfa Romeo angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 14:30 und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz der Zehntscheuer in der Waldenbucher Straße an einem dort abgestellten, schwarzen Alfa-Romeo angerichtet hat. Das Fahrzeug wurde entlang der gesamten linken Seite beschädigt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, zu melden.

