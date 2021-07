Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 50.000 Euro Sachschaden nach Sachbeschädigungsserie durch Kinder

Ludwigsburg (ots)

Zwei neunjährige Kinder stehen im Verdacht, am Donnerstagnachmittag im Bereich des mittleren und des unteren Schlossbergs in Neckarrems eine ganze Reihe dort geparkter Autos mit Steinen zerkratzt und mit Faserschreibern bemalt zu haben. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die beiden waren von einem Anwohner beobachtet worden, der daraufhin die Polizei verständigte. Die Kinder wurden noch vor Ort angetroffen und ihren Eltern übergaben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell