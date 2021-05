Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ahaus (ots)

Am Freitag befuhr ein 77 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus gegen 12.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Königstraße. In Höhe der Kreuzstraße kam es zu Kollision mit einem 42 Jahre alten Fahrradfahrer aus Ahaus, der den Einmündungsbereich überqueren wollte. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 77-Jährige gab an, er sei bei "Grün" gefahren. Mehrere voneinander unabhängige Zeugen gaben aber gegenüber den Beamten an, dass der 77-Jährige bei "Rot" und der Fahrradfahrer bei "Grün" gefahren sei.

