Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Imbiss

Ahaus (ots)

Mitgenommen haben die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts, nachdem sie sich gewaltsam Zugang in einen Imbiss an der von-Braun-Straße in Ahaus verschafft hatten. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell