Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Pattonville: Autofahrer attackiert und verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein mutmaßlich angetrunkener, bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 20:35 Uhr in der Columbusstraße einen 41-jährigen Autofahrer mit einem Schlagstock angegriffen und leicht verletzt, nachdem dieser sein Auto geparkt hatte und gerade beim Aussteigen war. Die Frau des 41-Jährigen bemerkte die Auseinandersetzung von ihrer Wohnung aus und eilte ihrem Mann zur Hilfe. Dabei wurde sie von dem Unbekannten ebenfalls leicht verletzt. Der Angreifer, der sich vermutlich in Begleitung einer Frau befand, flüchtete anschließend in Richtung Washingtonring. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 280820, zu melden.

