Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrt nach Haftentlassung

Bautzen (ots)

Ein 30-jähriger Pole nahm kurz nach seiner Entlassung aus der Haft am 4. März 2021 einen Zug in Richtung Polen. Während der Fahrscheinkontrolle um 13:00 Uhr zwischen Dresden und Bautzen trug er nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Abdeckung und hatte auch keine Fahrkarte gelöst. In Bautzen wurde er von der Weiterfahrt ausgeschlossen und von Bundespolizisten kontrolliert. Er muss sich nun wegen dem Erschleichen von Leistungen verantworten.

