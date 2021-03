Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autodieb geschnappt

Weißenberg (ots)

Die Bundespolizei stoppte am 4. März 2021 an der BAB4-Abfahrt Weißenberg um 07:15 Uhr einen in Richtung polnische Grenze fahrenden Mitsubishi SUV. Im Zündschloss des weißen ASX steckte ein Überwindungstool, mit dem der Dieb den Motor gestartet hatte. Die Beamten nahmen den Fahrer, einen 20-jährigen Polen, fest und übergaben ihn Beamten des Bautzener Autobahnpolizeireviers. Diese leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein. Der PKW wurde sichergestellt und dürfte einen Zeitwert von etwa 15.000,00 Euro haben.

