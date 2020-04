Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in das Sportheim des SV Eintracht Ruwer

Trier (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag, 25.04.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag, 28.04.2020, 10:00 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters, in das Sportheim des SV Eintracht Ruwer (Auf Dorheck) einzubrechen. Ein hinter dem Fenster befindlicher Kühlschrank verhinderte das vollständige Öffnen des Fensters. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 130 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0.

