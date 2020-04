Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl aus vier LKW

Idar-Oberstein / Weierbach (ots)

Zwischen Sonntag, 26.04.2020, 11.00 Uhr, und Montag, 27.04.2020, 05.10 Uhr, wurden an vier auf einem Parkplatz in der Straße "Am Hessenstein" abgestellten LKW die Tankdeckel u. a. aufgebrochen und aus den Tanks insgesamt mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Es wird davon ausgegangen, dass die bislang unbekannten Täter den Kraftstoff vor Ort in ein größeres Behältnis gefüllt haben. Die Gesamtschadenshöhe liegt im oberen dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell