Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger Polizei kann Leergutdieb vorläufig festnehmen, Unbekannte Wohnungseinbrecher in Buxtehude

StadeStade (ots)

1. Horneburger Polizei kann Leergutdieb vorläufig festnehmen

Seit Oktober vergangenen Jahres ist zu insgesamt acht Vorfällen in Horneburg gekommen, bei denen jeweils ein zunächst unbekannter Täter über den Zaun in das Leergutlager des EDEKA-Marktes in Horneburg eingedrungen war und hier diverse Getränke und Leergut erbeuten konnte.

In Zusammenarbeit mit dem Ladendetektiv konnten Beamte der Horneburger Polizeistation am Samstag, den 09.01. gegen 21:45 h einen mutmaßlichen Täter innerhalb des umzäunten Bereichs des Marktes antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 23-jährige Mann aus Dollern wurde zunächst in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert und musste sich dort erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

2. Unbekannte Wohnungseinbrecher in Buxtehude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Straße "Hinter der Linah" auf das Grundstück eines dortigen Mehrfamilienhauses gelangt und haben die Scheibe einer Balkontür eingeschlagen.

Durch die Öffnung konnten der oder die Täter dann in die Wohnung eindringen und diese nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Mit einer Küchenmaschine als Beute flüchteten der oder die Unbekannten dann unbemerkt.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

