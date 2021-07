Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: drei Mountainbikes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Gleich drei Mountainbikes erbeuteten noch unbekannte Täter, die am Dienstag zwischen 01.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Markersdorfer Straße in Erligheim zuschlugen. Die drei Fahrräder, wobei es sich bei einem um eine E-Bike handelt, waren gemeinsam mit einem Faltschloss an das Geländer einer Außentreppe eines Gebäudes angeschlossen worden. Mutmaßlich gelang es den Tätern das Schloss zu durchtrennen, um so die Fahrräder im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro stehlen zu können. Alle drei Fahrräder sind von der Marke Scott. Das E-Bike ist schwarz, die beiden anderen Räder sind grau-rot und schwarz-gelb. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

