Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Trickdieb in Böblingen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier in Böblingen registriert seit Mittwoch vergangener Woche mehrere Trickdiebstähle, die vermutlich ein und derselbe Täter in verschiedenen Geschäften verübt bzw. versucht hat. Der noch unbekannte Mann betrat am 30.Juni ein Friseur-Geschäft in der Stadtgrabenstraße und gab vor, Haargel kaufen zu wollen. Während des Bezahlvorganges lenkte er die Verkäuferin ab. So gelang es ihm das Wechselgeld in Höhe von rund 180 Euro sowie die von ihm zur Bezahlung übergebenen 200 Euro unbemerkt einzustecken. Unter einem Vorwand verließ er anschließend samt seiner Beute den Laden. Am Freitag, 02.Juli, war der Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee und in einem Optiker-Geschäft in der Konrad-Zuse-Straße aktiv. Im Einkaufszentrum konnte er in einer Bäckereifiliale wieder mit einem Geldwechseltrick 50 Euro ergaunern. In mehreren weiteren Geschäften blieb es beim Versuch. Im Optiker-Geschäft verlangte der Täter nach Brillenputztüchern und brach, nachdem er bereit bezahlt und das Wechselgeld erhalten hatte, aufgrund des Preises mit der Verkäuferin plötzlich einen Streit vom Zaun. Der Mann trat nun vom Kauf zurück und gab das Wechselgeld scheinbar zurück. In Nachhinein fiel jedoch ein Fehlbetrag von rund 40 Euro auf. Der Täter wurde als 175 cm groß beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und "Geheimratsecken". Am Freitag war er mit einem blauen Polo-Shirt mit schwarzem Kragen und einer kurzen, dunklen Hose sowie dunklen Slippern bekleidet. Möglicherweise könnte der Mann aus dem osteuropäischen Raum stammen. Die Polizei Böblingen, Tel. 07031 13-2500, nimmt weitere Hinweise entgegen und bittet auch weitere Geschädigte sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell