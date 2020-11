Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte legen Scherben vor Autoreifen

KevelaerKevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen (20. November 2020) legten unbekannte Täter Scherben vor die Reifen eines Citroen Jumper, der auf der Stellfläche eines Hauses an der Straße Am Museum abgestellt war. Die Scherben stammen vermutlich von ein bis zwei kleinen Schnapsfläschchen. Der Besitzer des Wagens wurde von zwei Zeuginnen auf die Scherben aufmerksam gemacht, bevor er den Wagen in Bewegung setzte. Auch wenn kein Sachschaden entstand, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell