Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Raub auf dem Flugfeld

Ludwigsburg (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren gerieten am Mittwoch gegen 19:00 Uhr auf dem Flugfeld in Böblingen bei einem dortigen Spielplatz mit einem bislang unbekannten Tatverdächtigen aus einer etwa fünf bis sechs Personen starken Gruppe heraus in Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte die Jugendlichen geschlagen und ihnen ihre Smartphones abgenommen haben soll.

Die Smartphones wurden später zerstört aufgefunden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

Der unbekannte Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, männlich, etwa 170 Zentimeter groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, asiatisches Erscheinungsbild, soll zur Tatzeit keine Oberbekleidung getragen haben, führte ein blaues Sweatshirt mit sich, trug weiße Turnschuhe und eine blaue Jeans.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell