Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Ballentransportwagen gestohlen - Einbruch in Apotheke - Diebstahl

Fulda (ots)

Bagger mit Farbe beschmiert

Alsfeld - In der Nacht zu Freitag (04.09.), kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger der Marke Liebherr. Dieser war im Rahmen von Bauarbeiten auf dem Marktplatz abgestellt. Unbekannte besprühten den Bagger mit roter Farbe und verursachten so einen Schaden von rund 50 Euro.

Ballentransportwagen gestohlen

Gemünden / Elpenrod - In der Nacht von Donnerstag (03.09.) auf Freitag (04.09.) stahlen Unbekannte einen landwirtschaftlichen Anhänger (Ballentransportwagen) der Marke Wielton in schwarz / gelb. Der Hänger befand sich auf einer Wiese in der Verlängerung der Nieder-Ohmener-Straße und hatte zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen VB-TG 101. Die Täter nutzten vermutlich zum Abtransport eine entsprechende Zugmaschine. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Freiensteinau - Am frühen Samstagmorgen (05.09.), gegen 05:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Steinauer Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Apotheke, durchsuchten diese und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Vermutlich wurden die Täter durch Anwohner bei ihrer Tat gestört und flüchteten über das Anwesen der Apotheke in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte zwei männliche Personen von schlanker Gestalt flüchten sehen. Beide seien etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen. Durch die Tat ist ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstanden.

Mountainbike aus Scheune gestohlen

Freiensteinau / Nieder-Moos - Am Samstag (05.09.), gegen 07:30 Uhr, stahlen Unbekannte ein schwarz / rot / graues Mountainbike der Marke Bergamont. Der Geschädigte hatte dies in einer Scheune in der Gartenstraße abgestellt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller - PHK / Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell