Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Heckenbrand im Wohngebiet

Kranenburg (ots)

Zu einem Heckbrand wurde die Feuerwehr Kranenburg am Donnerstag, 24.Februar, kurz nach elf Uhr, in ein dicht bebautes Wohngebiet in den Ortsteil Wyler gerufen. Dort war in einem Garten aus ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Wehrkräfte aus Kranenburg, Wyler und Zyfflich war die Hecke durch Anwohner bereits gelöscht worden, sodass die Feuerwehr mit ihren 25 Einsatzkräften unter Führung ihres Leiters, Norbert Jansen, nur noch nach kontrollieren musste.

