FW Kranenburg: Feuerwehr bekämpfte Gasflaschenbrand

Kranenburg (ots)

Zu einem gemeldeten Bauernhofbrand wurde die Kranenburger Feuerwehr in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar in den Ortsteil Wyler alarmiert. Beim Eintreffen der Wehrkräfte aus den Einheiten Wyler, Zyfflich, Kranenburg, Nütterden, der Drehleiter und des Rettungsdienstes aus Kleve stellte sich heraus, dass es sich um einen privaten Abstellplatz für einen Caravan handelte, an dem auch ein gutes Dutzend Gasflaschen, sowie einige Gitterboxen mit Brennholz gelagert wurden. Nach eingehender Erkundung konnte der Brand der gelagerten Materialien und des Caravans unter Führung des stellvertretenden Leiters der Kranenburger Feuerwehr, Andreas Thelosen, gelöscht werden, so dass die gelagerten Gasflaschen keine Gefahr mehr darstellten. Allerdings konnten die 45 sich vor Ort befindlichen Einsatzkräfte nicht verhindern, dass der Caravan völlig ausbrannte. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

