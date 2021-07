Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in zwei Gartengrundstücke einer Kleingartenanlage

Bad Dürkheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum Mittwoch, 14.07.21, 18:30 Uhr bis Donnerstag 15.07.21, 19:00 Uhr, widerrechtlich Zutritt auf zwei nebeneinanderliegende umzäunte Gartengrundstücke zwischen Ungstein und Erpolzheim, südlich der Erpolzheimer Straße/K5.

Am ersten Grundstück zerschnitten die Täter den Draht einer Maschendrahttür, gelangten auf das Gelände und durchwühlten zwei Schuppen. Entwendet wurde hier nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Am zweiten Grundstück wurde die Holzeingangstür zum Teil aus der Verankerung gerissen. Auf dem Grundstück wurde an einer Holzhütte die Glaseingangstür eingeschlagen und die Hütte durchwühlt. Ob hier etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

