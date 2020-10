Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinewürfe auf Autos

Hamm (Sieg) (ots)

Am späten Freitagabend, 02.10.2020, warfen zwei noch unbekannte Jugendliche Steine auf vorbeifahrende Autos. Tatort war die K 58 , von Hamm (Sieg) nach Fürthen. Zwischen 23:13 und 23:43 Uhr trafen sie zumindest 2 Autos, an denen Lackschäden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter mit einem Motorroller in Richtung Etzbach. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02681/ 9460 bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

