Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 24.07.2021, gegen 01:45 Uhr Uhr, wurde in der Pettenkoferstraße PKW und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol steht. In einem Test bestätigte sich die Beeinflussung durch Alkohol. Ein Drogentest verlief negativ. Dem 24-jährigen Mann aus Pirmasens wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pips

