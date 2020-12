Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1748) Aufgebrachter Radfahrer schlägt und spuckt

NürnbergNürnberg (ots)

Am Mittwochabend (02.12.2020) gerieten in der Nürnberger Südstadt ein Radfahrer und eine Autofahrerin in Streit. Im Verlauf des Streits bespuckte der Radfahrer das Auto und schlug darauf ein.

Gegen 18:00 Uhr hielt eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf einer Sperrfläche in der Tafelhofstraße. Ein 29-jähiger Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Tafelhofstraße und erklärte der 23-Jährigen, dass sie dort nicht parken dürfe.

Im Verlauf des Gesprächs forderte der 29-Jährige die Autofahrerin mehrmals auf, sich bei ihm für das Parkverhalten zu entschuldigen. Da die 23-Jährige dies ablehnte, geriet der Radfahrer derart in Rage, dass er auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs spuckte und gegen den Außenspiegel schlug. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Erst eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte die Situation beruhigen. Der 29-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Beleidigung strafrechtlich verantworten. Die Autofahrerin wurde wegen des Parkens auf der Sperrfläche verwarnt.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell