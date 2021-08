Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 21.08.2021 bis 22.08.2021

Goslar (ots)

1. Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 18.08.2021, bis Donnerstag 19.08.2021, gegen 11 Uhr, wurde ein petrolfarbenes 27,5 Zoll Mountainbike des Herstellers Hillside von einem Grundstück der Fritz-König-Straße entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem möglichen Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

2. Gefährliche Körperverletzung

Am Samstagabend um 21:30 Uhr, bewarf ein 80-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Ilsenburger Straße von seinem Balkon aus zwei Personen, die sich dem Haus näherten mit einem Blumentopf. Hierbei wurde ein 68-jähriger Mitbewohner des Hauses durch den Blumentopf am Kopf getroffen und verletzt. Die andere Person blieb durch den Wurf unverletzt. Das Opfer wurde zur ärztlichen Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell