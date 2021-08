Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.08.2021 bis 22.08.2021 - 11:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines lebensgefährlich verletzten Radfahrers

Am Samstag gegen 09:45 Uhr befuhr eine 32jährige Langelsheimerin mit ihrem Pkw die Lange Straße in Langelsheim in Richtung Astfeld. Als sie nach links auf den Parkplatz des dortigen Rewe-Marktes abbog, übersah sie den 39jährigen Goslarer, welcher ihr mit seinem Rennrad entgegenkam. Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich, trotz getragenem Fahrradhelm, lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Radfahrer ins Klinikum Göttingen.

