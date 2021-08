Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 21.08.2021 bis 08:00 Uhr

Goslar (ots)

Diebstahl aus Sprinter

Ein Mercedes Sprinter wurde in der Straße Wallmerhole in Wallmoden am 18.08.2021 um 17:10 Uhr ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am 19.08.2021 wurde das Fahrzeug um 07:30 Uhr wieder in Betrieb genommen, wobei festgestellt wurde, dass sich in der Zwischenzeit ein bislang unbekannter Täter, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen, Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffte und daraus u.a. ein Navigationsgerät nebst Zubehör entwendete. Die Schadenshöhe beträgt 135,00 Euro.

15 Meter Hecke gerodet

In § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist seit 2010 bundesweit einheitlich festgelegt, dass Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden dürfen Entgegen dieser Vorschrift rodete ein 70-Jähriger aus Ildehausen zwischen dem 19. und 20.08.2021 ca. 15 Meter der auf seinem Grundstück wachsenden Hecke. In dem vorstehend genannten Zeitraum sind lediglich sogenannte Fasson-Schnitte, also das in Form Schneiden von Bäumen und Sträuchern zugelassen. Der Mann muss sich nun in einem gegen ihn eigeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Schockanrufe blieben 2 Mal erfolglos

Gleich zwei Mal versuchten unbekannte Täter am Vormittag des 20.08.2021 eine 80-jährige Frau aus Rhüden und eine 76-jährige Frau aus Seesen durch perfide Gesprächsführung davon zu überzeugen, dass sich die jeweilige Enkelin in einer Notlage befinde. Eine junge Frau ruft die Opfer über ihren Festnetzanschluss an und behauptet, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, wobei eine Person tödlich verletzt worden sei. Nur gegen die sofortige Entrichtung einer Kaution werde sie von der Polizei wieder frei gelassen. Der Name der Enkelin wird von den Opfern nunmehr aus Sorge selbst Preis gegeben. Einmal wird eine Summe in Höhe von 20.000EUR und einmal in Höhe von 30.000EUR gefordert. Beide Damen werden jedoch misstrauisch und beenden das Gespräch. Ein Rückruf bei der örtlichen Dienststelle und der echten Enkelin enttarnen die Betrüger, so dass es zu keiner Geldübergabe und keinem finanziellen Schaden für die Opfer kommt. Die beiden Damen haben hier genau richtig gehandelt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie die Polizei unter der Amtsnummer oder über Notruf an und berichten Sie von dem Anruf und der angeblichen Notlager Ihres Angehörigen. Die Polizei wird niemals Geld bei Ihnen abholen oder Sie zu einer Geldübergabe auffordern. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und weisen Sie ältere Menschen auch im Bekanntenkreis auf diese Betrugsmaschen hin, die leider immer wieder zum Erfolgt führt.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Ein 32-jähriger Mann mit Wohnsitz im EU-Ausland wurde mit seinem PKW am frühen Samstagmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen und zeigte dabei körperliche Auffälligkeiten, welche auf den Konsum von berauschenden Mitteln vor Fahrtantritt hindeuteten. Der Mann räumte gegenüber den Beamten den Konsum von Haschisch und Kokain ein. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Eine 38-Jährige aus Seesen befährt am 20.08.2021 gegen 11:00 Uhr mit ihrem PKW die Pfarrstraße in Rhüden und bremst im Einmündungsbereich zur Kirchstraße ab, um einem 52-Jährigen aus Seesen mit seinem Omnibus die Vorfahrt zu gewähren. Sie rutscht jedoch von dem Bremspedal und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entsteht Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 5000 Euro.

Ein 32-Jähriger aus Bad Gandersheim will am 20.08.2021 um 17:20 Uhr mit seinem PKW von Herrhausen kommend nach links auf die K61 in Richtung Hammershäuser Mühle/B243 abbiegen. Dabei übersieht er eine 21-jährige Frau aus Osterode mit ihrem PKW, welche von rechts aus Richtung Seesen kommt und vorfahrtsberechtigt ist. Es entsteht Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 6000 Euro.

i.A. Renner, POK'in

