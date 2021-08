Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl eines Fahrrades:

Am Freitag, den 16.07.2021, um 07.00 Uhr, stellte ein Schüler sein BMX-Rad (kleines Crossrad bis 24, 20 Zoll, schwarzer Rahmen, mit grün/petrolfarbenen Axle Pegs vorn und hinten) am Bahnhof ab und ging zur Schule. Als er gegen 14.00 Uhr wieder zurückkehrte stellte er fest, dass es zwischenzeitlich durch bislang unbekannte/n Täter entwendet worden war.

Diebstahl aus Pkw:

In der Zeit von Mittwoch, den 18.08.2021, 18.15 Uhr, bis zur Feststellung am Donnerstag, den 19.08.2021, 13.20 Uhr, nutzte ein Täter die Gelegenheit aus einem unverschlossen in der Amtswiese vor dem Haus Nr. 19, abgestellten Pkw Dacia Sandero, ein Navi sowie einen mobilen Aschenbecher mit USB-Stick zu entwenden.

Einbruch in Schulgebäude:

Durch ein geöffnetes Fenster gelangt in der Nacht von Mittwoch, 18.08.2021, 12.00 Uhr, auf Donnerstag, 19.08.2021, 07.00 Uhr, ein bislang unbekannter Täter in das Nebengebäude der Schule am Alten Kaiserweg. Innerhalb der Schule wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell