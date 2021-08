Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.08.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Wallmodener mit seinem Pkw die K 67 in Richtung Altwallmoden. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

i.A. Behnke, POK'in

