Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.08.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 18.05.21 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer, vermutlich beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug, den neben ihm am Parkplatz Kaiserpfalz geparkten PKW. An dem schwarzen Ford entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell