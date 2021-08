Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss:

Am Dienstag, den 17.08.2021, gegen 12:45 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, weil sie eine Frau beobachtet hatte, die Alkohol getrunken hat und sich anschließend in einen PKW gesetzt hat und losgefahren sei. Die eingesetzten Beamten konnten die 69jährige Halterin des PKW an ihrer Wohnanschrift antreffen und befragen. Da es sich bei der Halterin um die wahrscheinliche Fahrerin handelte, wurde sie entsprechend aufgeklärt und daraufhin ein Atemalkoholtest veranlasst. Der Test brachte ein Ergebnis von 0,95 Promille. Zur genaueren Bestimmung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr für 24 Stunden untersagt.

