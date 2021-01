Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefahrgutaustritt an der Rastanlage Ostetal -Süd-

Sittensen / A1Sittensen / A1 (ots)

Ein Gefahrgutaustritt an der BAB 1, sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr und Sperrung der Rastanlage Ostetal -Süd- in Fahrtrichtung Hamburg. Der Polizei wurde in den späten Mittagsstunden mitgeteilt, dass aus einem Container, welcher auf einem LKW verladen war, eine zähflüssige unbekannte Flüssigkeit austreten würde. Dabei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um Gefahrgut welches als umweltgefährdend eingestuft war. Im weiteren Verlauf wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Sittensen alarmiert. In Absprache mit den Einsatzkräften der Feuerwehr wurde die Rastanlage aus Sicherheitsgründen und zum Zwecke der Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Unter Vollschutz wurde der Container von den Einsatzkräften geöffnet. Dabei wurde festgestellt, dass dieser mit diversen Fässern beladen war. Eines dieser Fässer wies eine Beschädigung auf, aus welchem der Gefahrstoff austrat. Dabei handelte es sich um eine umweltgefährdende Substanz, welche zu Abdichtungszwecken im Baugewerbe genutzt wird. Durch schnelles und umsichtiges Handeln des Fahrers und der Einsatzkräfte vor Ort konnte verhindert werden, dass diese Flüssigkeit in die Oberflächenwasserabführung gelangte. Eine Gefährdung Unbeteiligter war nach Auskunft der Polizei und der vor Ort anwesenden Fachdiensten zu keiner Zeit gegeben. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Autobahnpolizei Sittensen davon, dass es beim Beladen des Containers zur Beschädigung eines Fasses gekommen war. Ermittlungen hierzu werden von der Autobahnpolizei Sittensen geführt. Die Sperrung der Rastanlage dauerte wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden an. Lediglich wenige Parkflächen sind aktuell noch von den Sperrmaßnahmen betroffen, sodass die Rastanlage zum Großteil wieder genutzt werden kann.

