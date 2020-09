Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Sudheimer Straße, Parkplatz, Freitag, 11.09.2020, 7.25 Uhr - 14.35 Uhr Northeim (Mir) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, in der Zeit von 7.25 Uhr - 14.35 Uhr, einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw, auf dem Parkplatz der BBS I, an der linken Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 05551-7005-0 entgegen.

