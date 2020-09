Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Northeim (ots)

Hardegsen, Bereich Gladebeck, L 556, Freitag, 11.09.2020,13.20 Uhr GLADEBECK (Mir) Am Freitag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Motorradfahrer und einem 57-jährigen Pkw-Fahrer. Der 57-Jährige befuhr mit seinem Pkw die L 556 aus Gladebeck kommend in Richtung Harste. In Höhe eines Feldweges biegt der 57-jährige Northeimer, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen, nach links in den Feldweg ein. Dabei übersieht er den hinter sich fahrenden Motorradfahrer, welcher bereits zum Überholvorgang angesetzt hat. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wird. Eine im Pkw befindliche Beifahrerin wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen ensteht ein Schaden von 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell