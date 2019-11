Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunsicherer Lkw

Herbertingen (ots)

Die Weiterfahrt eines ausländischen 35-jährigen Sattelzugfahrers haben Beamte der Verkehrspolizei am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr nach dessen Kontrolle untersagt. Den Polizisten waren bei der Vorbeifahrt auf der B 32 die größeren Ausbuchtungen der Lkw-Plane des Sattelanhängers aufgefallen, weshalb sie wendeten und dem Sattelzug folgten. Bei der anschließenden Überprüfung auf der L 283 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen stellten sie auf dem Lastwagen Dämmmaterial fest, das von Frankreich nach Rumänien über eine Strecke von rund 2.000 Kilometer transportiert werden sollte, jedoch völlig unzureichend gesichert war. Bei der Vermessung des Sattelanhängers stellte sich heraus, dass dieser nicht nur eine Gesamtbreite von 2,79 Meter aufwies. Die Messung Im Frontbereich des Aufliegers ergab eine Höhe von 4,10 Meter, was daran lag, dass die Zugmaschine nicht zum Sattelanhänger passte. Nachdem die Beamten auch noch technische Mängel an dem Fahrzeug feststellten, ließen sie den Sattelzug von einem Sachverständigen überprüfen, der sowohl am Zugfahrzeug als auch am Auflieger erhebliche Mängel bestätigte. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt des 35-Jährigen und zeigte auch den betreffenden Firmenverantwortlichen an, der für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zuständig war.

