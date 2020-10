Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad-Bellingen: Fahrzeugbrand auf der A5 - Feuerwehreinsatz

Am Dienstag, den 27.10.2020, gegen 21:40 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf der A5, in Fahrtrichtung Basel - Karlsruhe, ein Fahrzeug brennen würde. Die Fahrzeuginsassen konnten den BMW, bevor er Feuer fing, auf den Seitenstreifen abstellen und diesen rechtzeitig verlassen. Dieser ist vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Personenschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden liegt bei etwa mehreren tausend Euro. Die Feuerwehren aus Efringen-Kirchen sowie aus Weil am Rhein führten mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann die Löscharbeiten durch.

