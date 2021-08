Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.08.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfälle

Am Montag, den 16.08.21 gegen 21:30 Uhr kam es auf der Bornhardtstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Bornhardtstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er in Höhe der dortigen BBS mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW. Der Mann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 12.000 Euro.

Am Dienstag, 17.08.2021 gegen 00:30 Uhr kam es auf der K58 in Seesen-Bilderlahe zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrer eines PKW Golf die K58 aus Engelade in Richtung Bilderlahe, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der PKW kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Fahrer nicht vor Ort. Wegen des Verdachtes, dass sich der Fahrzeugführer verletzt und in hilfloser Lage im Umkreis der Unfallstelle befand, wurde die unmittelbare Umgebung durch die FFW und weitere Polizeikräfte abgesucht. Diese Suche führte nicht zum Erfolg. Daher wurde der Suchradius erweitert und von Diensthundeführern und dem Polizeihubschrauber erkundet. Erste Ermittlungen ergeben einen Hinweis auf den Fahrer und dessen Wohnort. Dort kann dieser auch später durch die Polizei angetroffen werden. Der 43-jährige Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest 0,44 Promille ergab, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren. Die K58 war zeitweise vollgesperrt, es kam jedoch zu keinen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7000 Euro geschätzt.

