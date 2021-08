Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PST. Braunlage 16.08.2021 (zeugenaufruf)

Goslar (ots)

Braunlage: Gelddiebstahl aus Ferienhaus in der Bodestraße (Zeugenaufruf)

Am Freitag den 13.08.2021, zwischen 13.30 Und 14.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Gruppenhaus in der Bodestraße in Braunlage. Der unbekannte Mann entwendete einen größeren Bargeldbetrag aus dem Rucksack eines 25-jährigen Urlaubers. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, zwischen 60 und 70 Jahre alt, bekleidet mit einem weiß blau karierten halbarm Hemd. Blue Jeans, ca. 170 cm. Groß, Brillenträger, graue mittellange Haare, schlank. Der Tatverdächtige lief nach dem Diebstahl die Bodestraße in Richtung Stadtmitte. Die Polizeistation Braunlage bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Täter geben können sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0 zu melden.

(A. Quast, POK )

