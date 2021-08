Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 16.08.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 15.000,- Euro Sachschaden und einer leicht verletzten Person 15.08.2021, 12.00 Uhr, Seesen, B 243 Abzweigung K 57 nach Engelade. Ein 69-jähriger Pkw Fahrer aus Querfurt befuhr die B 243 aus Rtg. Osterode kommend in Rtg. Seesen. Vor der beampelten Einmündung nach Engelade verlangsamte er verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit. Der hinter ihm fahrende 37-jährige Pkw aus Buchholz erkannte dieses zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin aus dem vorderen Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit ca. 11.000,- Euro Sachschaden und drei verletzten Personen. 15.08.2021, 19.10 Uhr, Gemarkung Seesen, K 58. Die 32-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen befuhr die K 58 aus Bilderlahe kommend in Rtg. Engelade. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Zusammen mit ihren 5 und 9 jährigen Kindern konnte sie selbstständig den Pkw verlassen, bevor dieser Feuer fing und total ausbrannte. Die drei Insassen wurden in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht, wozu auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Die Personen werden zur Zeit als schwer verletzt bewertet. Zusätzlich war die freiwillige Feuerwehr vor Ort und ein hiesiger Abschleppunternehmer. Der Schaden am Pkw wurde auf ca. 10.000,- und am Baum etc. mit ca. 1.000,- Euro beziffert.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell