Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: 2 x Verkehrsunfall mit Krad

Goslar (ots)

1.) Am Samstag, dem 14.08.21 befährt ein 57jähriger aus Hamm am Rhein mit seinem Krad Hoda gegen 12.00 Uhr die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Lauterberg kommend in Richtung Braunlage. In einer Rechtskurve will er eine Kradfahrerin überholen und übersieht dabei den entgegenkommenden PKW Audi eines 51jährigen aus Duderstadt. Dieser kann zwar noch nach rechts ausweichen und verhindert somit einen Frontalzusammenstoß, es kommt aber trotzdem zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch kommt der Kradfahrer zu Fall. Er verletzt sich dabei schwer und wird mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000 Euro.

2.) Am Sonntag, dem 15.08.2021 befährt eine 26jährige aus Wernigerode mit ihrem Krad Suzuki gegen 17.40 Uhr die Bundesstraße 4 aus Richtung dem Abzweig B 242/Tanne kommend, in Richtung Hohegeiß. Ausgangs einer Linkskurve am Kesselberg kommt die Beteiligte aufgrund eines Fahrfehlers bei unangepasster zu hoher Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät auf die Bankette. Hier fährt sie gegen zwei Leitpfosten und kommt dabei zu Fall. Sie rutscht samt Krad ca. 33 Meter die Fahrbahn entlang und gerät dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier stößt sie gegen die Leitplanke, bzw. gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke. Sie wird schwer verletzt mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad Suzuki entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Bundesstraße 4 ist im Bereich Kesselberg für den Zeitraum der Rettungs,- und Bergungsarbeiten für eine Stunde voll gesperrt.

i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell