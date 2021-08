Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für das Wochenende 14.08.

15.08.2021

Goslar (ots)

1. Tierische Einsätze

Im Berichtszeitraum der Polizei Goslar sind die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes zu mehreren tierischen Einsätzen gerufen worden. Am Samstagvormittag wird den Kollegen mitgeteilt, dass im Claustorwall in Goslar Entenküken auf der Straße herumlaufen und Kinder versuchen sollen, diese einzufangen. Die Entenmutter sei nicht zu sehen. Alle sechs Küken können mit vereinten Kräften eingefangen und in einen nahegelegenen Teich gebracht werden.

Gegen 22:40 Uhr des 14.08.2021 wird in der Rammelsberger Straße in Goslar ein Karton gefunden, in dem sich 7 Hasen befinden. Augenscheinlich handelt es sich dabei um das Muttertier mit seinen Jungen. Wer die Hasen in dem Karton dort abgestellt hat, ist bislang nicht bekannt. Aus diesem Grunde werden die Hasen zum städtischen Tierheim verbracht und dort aus der Enge der Kiste befreit.

2. Kriminalitätsgeschehen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, geraten in Jerstedt mehrere Personen in Streit. Im Verlaufe dieses Streites wird ein Kontrahent zu Boden gestoßen. Als ein weiterer Kontrahent eingreifen und damit vielleicht Schlimmeres verhindern möchte, wird dieser mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beide Opfer verletzen sich dabei leicht und die Beschuldigen flüchten in unbekannte Richtung.

Bislang nicht bekannte Täter versprühen in der Nacht von dem 14.08. auf den 15.08.2021 den Inhalt eines Feuerlöschers auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses am Zentrum. Den Tätern gelingt auch hier die unerkannte Flucht. Dadurch wird zum Einen ein wichtiges Nothilfemittel unbrauchbar gemacht. Zum Anderen legt sich das Löschpulver auch auf die dort geparkten Fahrzeuge. Ob hierdurch ein Schaden entstanden ist, muss noch im Detail geprüft werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Goslar unter der Telefonnummer 05321-3390 in Verbindung zu setzen. Insbesondere gilt dies auch für das Aussetzen der Hasen, da dieses einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt.

3. Ruhestörender Lärm

Bedingt des guten Wetters kommt es im Stadtgebiet zu mehreren Ruhestörungen. Teilweise werden diese im privaten, als auch in gewerblichen Bereichen verursacht. Alle Verursacher sind nach der polizeilichen Ermahnung einsichtig und stellen den Lärm ab, sodass keine Folgemaßnahmen getroffen werden müssen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch bei ausgelassenen Feierlichkeiten im Privaten und insbesondere bei der gewerblichen Außengastronomie, auf den Lärmpegel zu späterer Stunde zu achten. So nimmt man Rücksicht auf seine Mitmenschen und ein harmonisches Zusammenleben wird gefördert.

i.A. Simson, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell