Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Übach-Palenberg (ots)

Am Freitag, 23. April, gegen 19.10 Uhr verlor ein 48-jähriger Kradfahrer aus Baesweiler in einer Kurve auf der Friedrich-Ebert-Straße (Fahrtrichtung Daimlerstraße aus Richtung Talstraße kommend) die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell