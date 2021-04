Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 115 vom 25.04.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Brand an einem Möbelhaus

Am Samstag, 24.04.2021, gegen 12:10 Uhr gerieten ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Solarmodule auf dem Dach eines Möbelhauses auf der Siemensstraße in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergriff der Flammen auf das Gebäudeinnere verhindert werden. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein Mitarbeiter der Feuerwehr leicht verletzt. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden.

Erkelenz-Lövenich - Brand mehrerer Mülltonnen

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am 24.04.2021, gegen 23:50 Uhr mehrere Mülltonnen auf der Bruchstraße in Brand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnten die Mülltonnen gelöscht werden.

Verkehrsunfall:

Erkelenz-Lövenich - Kradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 24.04.2021, gegen 15:26 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Baesweiler mit seinem Krad die L366 aus Richtung Lövenich in Richtung Hottorf. An der Einmündung L366/K18 bog zur gleichen Zeit ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Erkelenz nach links auf die L366 ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der schwer verletzte Kradfahrer wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L366 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen Lövenich und Hottorf gesperrt werden.

