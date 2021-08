Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 13.08.2021

Goslar (ots)

Unfall innerorts, Oldtimertrecker stürzt um

Am Do., 12.08.2021, 17.25 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer aus Langelsheim mit seinem Oldtimer-Trecker Eicher die Heubachstraße in Langelsheim. Als er nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte, wurde er von einem nachfolgenden 48-jährigen Fahrer eines Pkw Mazda überholt. Durch den Aufprall kippte der Trecker auf die Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 4500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Otto Brodthage

Polizeihauptkommissar

