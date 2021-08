Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Autofahrer ohne gültigen Führerschein - Fahrerlaubnis war entzogen

Clausthal-Zellerfeld: Bei Kontrolle eines Pkw am vergangenen Dienstag, gegen 15:30 Uhr, in der Goslarschen Straße händigte der Fahrzeugführer den kontrollierenden Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Bei weitergehenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass dem Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis vor einiger Zeit entzogen wurde und er somit nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigt ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Clausthal-Zellerfeld: Beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Ostbahnhof touchierte eine Autofahrerin am Mittwoch, gegen 12:40 Uhr, den Pkw einer weiteren Verkehrsteilnehmerin, die sich mit ihrem Fahrzeug im Einparkvorgang befand. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zur Verwunderung der geschädigten Verkehrsteilnehmerin setzte die Pkw-Fahrerin nach dem Anstoß unvermittelt ihre Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Später erschien die flüchtige Unfallbeteiligte in der Dienststelle des Polizeikommissariat Oberharz und machte Angaben zu ihrer Beteiligung am Unfall. Im Rahmen der Personalienerfassung und Befragung wurde festgestellt, dass die Verkehrsteilnehmerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einziehung des Führerscheines. Die 49-jährige Autofahrerin muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Harz/Landkreis Goslar: Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem VW Caddy die B 498 von Dammhaus in Richtung Altenau. Im kurvenreichen Streckenverlauf kam dem Autofahrer ein Motorrad auf seinem Fahrstreifen entgegen. Beim Versuch dem entgegenkommenden Kraftrad auszuweichen, kam der 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, nach ersten Schätzungen mehr als 6000,- EUR. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der am Unfall beteiligte Kraftradfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Verkehrsunfall - Beteiligte unter Alkoholeinfluss

Clausthal-Zellerfeld: Auf dem Bremerstieg stieß der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstag, gegen 17:20 Uhr, beim Rückwärtsfahren mit einem herannahenden Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von 11.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei beiden beteiligten Kraftfahrern Alkoholeinfluss von 0,99 Promille bzw. 1,36 Promille fest. Parallel zu den Ermittlungen zur Unfallursache wurden gegen die beteiligten Kraftfahrer Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In der Dienststelle des PK Oberharz wurde beiden Kraftfahrern eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt.

//Borchers, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell